Адвокат Тимошенко запевняє, що Нафтогаз ще й прибуток отримав

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК вважає, що підписання газових угод в 2009 році не призвело НАК «Нафтогаз України» до збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПЛАХОТНЮК заявив сьогодні під час свого виступу у судових дебатах у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Прибуток НАК «Нафтогаз України» від надання послуг транзиту за 2009 рік ВАТ «Газпром» становить 4 млрд. 206,7 млн. грн. Надання послуг транзиту залишається доходним видом діяльності компанії у порівнянні з минулорічними та плановими показниками», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат уточнив, що валовий прибуток «Нафтогазу» за 2009 рік від надання послуг транзиту становив 4,2 млрд. грн., що на 2,7 млрд. грн. більше від запланованої суми та на 3,5 млрд. грн. більше ніж у попередньому (2008) році. «На збільшення валового продукту по відношенню до плану вплинуло суттєво, як зростання чистого доходу на 951,1 млн. грн. або на 10%, так і зменшення собівартості послуг компанії «Укртрансгаз», яке пов’язано із зменшення вартості технологічного газу», - зазначив О.ПЛАХОТНЮК.

При цьому захисник Ю.ТИМОШЕНКО підкреслив, що ці висновки містяться в матеріалах справи, які долучені до неї за ініціативи державного обвинувачення, а не захисту.