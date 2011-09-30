Томенко: парламент у критичному стані

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що український парламент перебуває у критичному стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив на науковій конференції «Український парламентаризм: проблеми історії й сучасної політичної практики», присвяченій 145-річчю з дня народження Михайла Грушевського, що проходить сьогодні у парламенті.

Відкриваючи роботу конференції, віце-спікер назвав важливим, що така розмова про М.Грушевського відбувається у стінах парламенту, оскільки зазвичай подібні дискусії проходили в академічних установах. Водночас, говорячи про сучасний стан української парламентаризму. М.ТОМЕНКО назвав його критичним. Критичність, за його словами, полягає в тому, що парламент в теперішньому характері діяльності та статусі вичерпав себе.

«Якщо в парламенті 2012 року нічого не зміниться, то ми остаточно вичерпаємо його потенціал і те, що про нього написано в Конституції та законах», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер назвав цілком очевидним, що нині парламент - це інструмент доведення політичних чи партійних настанов до спільноти, однак, наголосив він, це значною мірою нівелює його статус як вищого законодавчого органу. «Нам необхідно змінити змістовну складову парламенту, а це означає, що суспільство та наукова спільнота має чітко сформулювати те, яким повинен бути депутат, характер діяльності парламенту тощо», - підкреслив він.

Конкретизуючи, М.ТОМЕНКО сказав, що «очевидно, сьогодні варто говорити про те, що у 2012 році у парламенті повинні бути присутні люди, які розуміються на законодавстві, люди, які працюють над законодавством». За словами віце-спікера, наразі законодавчою діяльністю у парламенті займається 20-30 народних депутатів, а роботою з виборцями близько 50. Натомість, решта, за його словами, або презентує партійно-політичну складову, або захищає свій бізнес.

«Але до основної функції парламенту три четвертих депутатів не мають жодного відношення. В цій ситуації, в першу чергу, варто формувати суспільний запит на інший статус парламенту, іншу його змістовну складову, інший характер діяльності», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Друга проблема, на яку він звернув увагу, пов’язана з децентралізацією місцевого самоврядування. М.ТОМЕНКО зазначив, що в ідеалі тільки ті завдання, з якими не може самотужки справитись місцева громада, - повинні вирішуватись на центральному рівні.

Підсумовуючи, він ще раз наголосив на важливості постаті М.Грушевського в історії українського парламентаризму зокрема та в історії України загалом. Він нагадав, що згідно з даними соціологічних досліджень, які тричі (у 2002, 2006 та 2010 роках) проводив Інститут політики, саме М.Грушевський є тим поодиноким політиком, який має найвищий рівень суспільного сприйняття.