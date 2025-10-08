Євро постраждав від політичної нестабільності у Франції.

У середу, 8 жовтня, долар наблизився до двомісячного максимуму. Фіскальні та економічні проблеми від Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Європи вплинули на валюти країн-конкурентів з "Великої десятки", пише Bloomberg.

"Після падіння до найнижчого рівня за понад два роки у вересні, американська валюта останніми днями відновила свою позицію, оскільки низка негативних факторів в інших країнах переважує будь-який негативний вплив від припинення роботи уряду США", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що євро постраждав від політичної нестабільності у Франції, тоді як єна впала на тлі спекуляцій про те, що ймовірний новий лідер Японії може сприяти більшій фіскальній експансії та повільнішим темпам підвищення процентних ставок.

За словами керівниці відділу азійської стратегії Skandinaviska Enskilda Banken Євгенії Фабон Вікторіно, ринок зараз переглядає свої прогнози на макроекономічні перспективи США, враховуючи зростаючу стурбованість щодо фіскальної стійкості в Японії та Франції.

"Попри триваюче припинення роботи уряду США, трейдери іронічно дивляться на США як на найменш неприємну ситуацію", - каже Вікторіно.

Індекс долара зріс майже на 1% із кінця вересня, скоротивши падіння за цей рік до приблизно 7,5%. Протягом більшої частини 2025 року долар слабшав, тому що Федеральна резервна система (ФРС) США знижувала процентні ставки, привабливість американської економіки зменшилася, а золото стало більш популярним як "тихе пристанище" для інвесторів у часи нестабільності.

При цьому очікується, що припинення роботи уряду США також матиме негативний вплив. У трьох останніх епізодах - у 2013 році, на початку 2018 року та наприкінці 2018 року - індекс Bloomberg падав як під час безвихідної ситуації, так і одразу після неї.

Все це підживлює сумніви щодо того, що долар зможе забезпечити стійке відновлення в найближчі місяці.

"Наразі немає особливих причин купувати долар, порівняно з іншими валютами. До того ж, США рухаються в напрямку зниження відсоткових ставок, а президент Трамп, загалом, не прихильник сильного долара", - зазначив старший стратег компанії Okasan Securities сказав Рікія Такебе.

Курс долара та ціни на золото

Долар США 1 жовтня впав до тижневого мінімуму відносно основних валют. Це було пов'язано з припиненням роботи уряду США, що сколихнуло ринки та загрожує затримкою ключових даних щодо зайнятості, які вважаються вирішальними для політики Федеральної резервної системи.

Інвестори масово кинулися купувати так звані безпечні активи, зокрема, біткоїн, золото і срібло, відмовляючись від основних валют. Ситуацію підігріли побоювання з приводу фінансового становища в деяких найбільших економіках світу. В результаті, станом на 8 жовтня, золото встановило рекорд століття, досягнувши позначки понад 4000 доларів за унцію.

