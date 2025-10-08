"Колда" буде безплатною з 9 по 16 жовтня.

Activision оголосила про безкоштовний тиждень у Call of Duty: Black Ops 6 - з 9 до 16 жовтня кожен охочий зможе пограти в шутер безкоштовно. У цей період буде відкрито доступ до всіх режимів: сюжетної кампанії, мультиплеєра і зомбі.

Запуск пробного періоду збігається з релізом 6 сезону Black Ops 6 і Warzone. Оновлення додасть нові карти, режими, зброю та івент The Haunting - традиційну геловінську подію з тематичними скінами й особливими завданнями.

Безкоштовні тижні Activision проводить регулярно, щоб залучити нових гравців до оновлень серії. Але цього разу вийшла кумедна ситуація - на 10 жовтня заплановано повноцінний реліз Battlefield 6.

Наступна частина "Колди", Call of Duty: Black Ops 7, виходить уже зовсім скоро, 14 листопада. Нещодавно на Gamescom 2025 показали новий трейлер гри з першим геймплеєм.

Раніше ми розповідали, що Стівен Спілберг міг зняти екранізацію Call of Duty, але Activision виявилася проти. Хто все ж таки став режисером фільму, поки невідомо.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Xbox підняла вартість Game Pass через Call of Duty в передплаті. Через Call of Duty в Xbox Game Pass компанія втратила близько 300 мільйонів доларів, кажуть у Bloomberg.

