Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей.

У Херсоні внаслідок атаки ворожого безпілотника загинуло двоє людей, ще одна жінка поранена.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, вранці 8 жовтня російські військові атакували у Херсоні цивільний автомобіль, у якому перебували люди.

Унаслідок атаки загинуло двоє цивільних - жінка 62 років та чоловік близько 65 років.

Крім того, поранення дістала 55-річна жінка, яку з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Ситуація з ударами ворожих дронів

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський неодноразово закликав світ відреагувати на злочини росіян проти цивільних в Україні. Він зазначав, що росіяни просто полюють на цивільних уздовж лінії фронту. Ворог цілеспрямовано застосовує FPV-дрони для ударів по цивільному населенню, а також по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак.

Влітку Херсон взагалі перетворилося на "сафарі-зону" для російських військових. За словами військового Станіслава Бунятова, окупанти вигадали підступний спосіб полювати на екіпажі пожежників в Херсонській області. Так, ворог користувався сильною спекою в регіоні, щоб виманювати пожежні екіпажі під свої удари – росіяни підпалювали траву чи будинки в приватному секторі і чекали машину рятувальників, щоб вдарити по ній.

