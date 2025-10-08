Маючи трохи уяви та сміливості, НАТО може нав’язати Росії негайні витрати на гібридні воєнні операції, вважає експерт.

Російські безпілотники та їхній тіньовий флот розгортають кампанію, спрямовану на створення збоїв у повітряному просторі та на морських шляхах Європи, і масштаб операцій прискорився після атаки безпілотників на Польщу 9–10 вересня.

Про це пише директор з операційної діяльності компанії з управління ризиками безпеки в Україні, яка спеціалізується на зміцненні безперервності бізнесу та організації програм безпеки, адаптованих для зон високого ризику, колишній офіцер розвідки Джордж Джанджалія для журналу CEPA.

На тлі десятків гібридних атак на Європу, що мають російський слід, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц констатував: "Ми не у стані війни, але й ми більше не у мирі". Джанджалія наголошує, що реакція має бути законною, швидкою та видимою, а реакція лише спостереженням вже неефективна — потрібні превентивні й витратні для агресора заходи.

Відео дня

Експет пропонує п’ять конкретних напрямів дій, щоб покарати Росію за цю гібридну агресію.

1. Багаторівневе виявлення і методи ураження без перешкод.

Використовувати багаторівневе виявлення у поєднанні з методами ураження, що не створюють перешкод для цивільної авіації, забезпечують докази для суду та дозволяють залучати поліцію або жандармерію з військовою підтримкою датчиків. Рекомендовано використовувати радіочастотне захоплення, перехоплювачі з мережевим захопленням або ракети-перехоплювачі з крихкими снарядами там, де це дозволяють правила, і зберігати повний ланцюг доказів.

2. Затримання суден тіньового флоту.

Законно затримувати судна в територіальних водах і портах для створення реальних витрат: перевірка документів, екіпажів і стандартів безпеки, направлення танкерів з високим ризиком до якоря, перевірка реєстрації та страхування P&I, а також затримання суден до усунення недоліків або рішення суду. Пропонується помножити ефект спільними інспекційними групами за підтримки прокурорів.

3. Кіберреторсії в межах закону.

Застосовувати законні заходи у кіберпросторі — відключення ворожих серверів командування й управління, вилучення незаконних глушилок і контролерів дронів, виключення порушників із європейського хостингу та припинення незаконних передач — за умови перевірки пропорційності та безпеки для цивільної авіації.

4. Санкції та морські важелі впливу.

Використовувати санкції та морські процедури для тиску на тіньовий флот: контроль дотримання граничної ціни на нафту, вимоги щодо перевіреного страхування P&I і реєстрації, відмова в послугах ухильникам, цілеспрямовані затримання через базу даних THETIS Європейського агентства з морської безпеки (EMSA) та створення спеціальних комірок для відстеження аномалій AIS і непрозорих прапорів.

5. Прискорена публічна звітність.

Члени НАТО мають оприлюднювати перевірені радіолокаційні записи, записи інспекцій або супутникові знімки упродовж кількох годин, щоб показати, що сталося, запобігти повторенням і зберегти довіру громадськості. EASA, EUROCONTROL та ICAO можуть забезпечити стандарти звітності; центри повітряних операцій НАТО (CAOC) могли б керувати 24-годинним протоколом випуску даних.

Автор зазначає, що юридичні обмеження, правила безпеки авіації та вимоги до доказів гальмують запровадження цих заходів. Джанджалія підкреслює, що законність і прозорість дій зменшують ризик ескалації з боку Росії, а комплексне застосування цих п’яти заходів може негайно підвищити витрати для Москви й створити довготривалий стримувальний ефект.

Гібридна війна РФ проти Європи

Країни Європи стурбовані вторгненнями російських безпілотників в їхній повітряний простір, тому союзники по НАТО обговорюють можливість створення "стіни дронів".

Виробники зброї та інші підприємства, за якими шпигують невідомі дрони, бʼють на сполох. Наприклад, провідна європейська компанія з виробництва зброї Thales Belgium заявила про "рої дронів" над своїми заводами, які не можна збивати.

Вас також можуть зацікавити новини: