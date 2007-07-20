Дружина губернатора Червоненка звинуватила чоловіка в «зоряній хворобі»

Дружина голови Запорізької облдержадміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА Маргарита ЧЕРВОНЕНКО в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» від 20 липня 2007 р. звинуватила чоловіка в розвалі сім`ї і «зоряній хворобі». «Я втомилася від постійних скандалів, які супроводжують останні декілька років наше спільне сімейне життя з Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ», – заявила вона. Вона також стверджує, що нібито був випадок, коли він підняв на неї руку.

За її словами, більше року вона мовчала, оскільки не хотіла, щоб їх сімейні проблеми одержали розголос. «Просила у Жені цивілізованого розлучення. Але він відповів, що не заспокоїться, поки не пустить мене по світу. Тепер я не розумію, як я могла любити цю людину 19 років», – передає газета слова М.Червоненко. За її твердженням «чоловік розвалює сім`ю» і знищує її бізнес.

Вона також відзначила, що Є.Червоненка нібито «зіпсувала «зоряна хвороба». «З тих пір, як він почав займати високі посади, в нашій сім`ї почався жах, який триває до сьогоднішнього дня», – цитує газета слова М.Червоненко. За її словами, у Є.Червоненка «було багато і різних» жінок. «Нелади в сім`ї», за твердженням дружини губернатора, «почалися приблизно з того моменту, коли Євген Альфредович зайняв пост міністра транспорту України». «Коли Женя став міністром, – сказала вона, – то вже і не старався від мене щось приховати, приходив до мене і говорив: «Всі вважають мене класним. Ось подивися – черга стоїть».

Вона також звинуватила чоловіка в приховуванні майна. «Весь основний капітал, – заявила М.Червоненко, – відсотків 95 – у Жені в руках. Гроші ним закопані так глибоко, що я навіть не знаю, хто може їх знайти. А зі всього майна сім`ї на мене було оформлено до смішного мало: тільки деяка нерухомість. Але тепер він вирішив, що і цього для мене багато». З моменту відходу Є.Червоненка у «велику» політику, за словами його дружини, вона постійно розвивала сімейний бізнес, який вони разом починали практично з нуля. «Останні сім років я керувала нашим концерном», – заявила М.Червоненко.

Вона також відзначила, що, наскільки їй відомо, у її чоловіка «можуть бути фінансові проблеми у зв`язку з невиконаними обіцянками перед дуже впливовими людьми». «Він обіцяв залагодити їх справи, але слова не дотримав. Тому йому тепер, напевно, дуже на руку показати всім, що нібито дружина все відібрала, і у нього нічого немає», – сказала М.Червоненко.

«Зараз чоловік намагається відсудити у мене майно – будинок і квартиру в центрі Києва. – стверджує вона. – За його наказом в будинку відключали світло, газ, воду. Врешті-решт, Женя наказав охороні не пускати мене в будинок, і я була вимушена переїхати в квартиру своєї мами».

«Він пообіцяв залишити ні з чим всю сім`ю, – заявила в інтерв`ю М.Червоненко. – Відбирає майно у моєї мами. Вигнав з квартири дочку і її чоловіка. Уявіть, діти повернулися якось додому, а всі замки на дверях замінені. Коли ми прийшли із слюсарями, то охоронці, що чергували в під`їзді будинку, нас просто виштовхали. Тоді ми вимушені були звернутися до суду».

Газета також нагадала, що М.Червоненко має дві вищі економічні освіти – закінчила Львівський університет за фахом економіка планування народного господарства і факультет міжнародної економіки Київського університету. У 2000–2007 рр. керувала концерном «Орлан».