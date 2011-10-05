Під суцільний регіт Ляшко вручив гарбуза (фото)

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (позафракційний) передав гарбуза, з яким прийшов сьогодні до Верховної Ради, уряду.

Фото з сайту Українська Правда

Як передає кореспондент УНІАН, О.ЛЯШКО вийшов зі своїм гарбузом на трибуну парламенту та зазначив, що коли «дівчата віднаджують женихів», то вручають їм гарбуза.

Тому, як сказав О.ЛЯШКО, від імені народу він вручає уряду гарбуза за всі ті дії, які він вчиняє.

За його словами, сьогодні уряду передають гарбуза, а «завтра прийдуть з вилами».

Він підкреслив, що передає уряду гарбуза з тим, щоб «знали, як люди вас люблять». «Який гнилий цей гарбуз, така й ваша влада», - додав О.ЛЯШКО.

Гарбуз мав трохи непривабливий вигляд, весь був у чорних плямах.

Після виступу О.ЛЯШКО поклав гарбуз на підставці, яка є біля крісла прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, якого, водночас, у сесійній залі не було. Сьогодні в сесійній залі був представник уряду в ВР Іван ТКАЛЕНКО.

Буквально через кілька хвилин зайшла жінка із обслуговуючого персоналу парламенту і забрала цей гарбуз.

Після О.ЛЯШКА на трибуні парламенту виступав народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина"), який зазначив, що, мовляв, гарбузи взагалі-то мають підносити дівчата. При цьому в залі стояв суцільний регіт.