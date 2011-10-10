Фінансові розвідники - єднайтесь

11-12 жовтня у Виконавчому комітеті СНД відбудеться засідання експертної групи щодо узгодження проекту Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки країн – учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Виконкому СНД.

У проекті документа зазначається, що країни СНД ухвалили рішення про створення спеціального органу з метою координації взаємодії у боротьбі з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму, як однієї з основних загроз безпеки країн всього світу.

Документ визначає основні функції Ради, які полягають у підготовці пропозицій щодо розробки цільових програм, сприяння запровадженню країнами Співдружності рекомендацій ФАТФ, обміну інформацією.

Рада має готувати пропозиції з формування єдиних стандартів інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки, розробляти рекомендації з виявлення і ліквідації форм і методів, які використовуються для легалізації злочинних доходів, взаємодіяти із зацікавленими органами СНД і міжнародними організаціями, ФАТФ і регіональними групами за типом ФАТФ.

Окрім того, Рада сприятиме обміну досвідом між підрозділами фінансової розвідки держав, підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів і створенню базових організацій країн Співдружності з підготовки і перепідготовки кадрів, проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Довідка УНІАН. Попереднє експертне обговорення проекту Угоди відбулося у червні 2011 року. Експерти вирішили внести його в установленому порядку на розгляд Ради голів держав. Виконкому СНД було доручено направити матеріали засідання до країн Співдружності для внутрішньодержавного узгодження проекту. У процесі такого узгодження у російської сторони з`явилися зауваження і пропозиції до Угоди, які і планується розглянути на майбутньому засіданні.