Євродепутат: справа Тимошенко підірвала довіру до української влади

Голова Групи народних партій у Європарламенті Жозеф ДОЛЬ наголошує, що справа екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не відповідала навіть мінімальним європейським стандартам.

Про це йдеться у його коментарі, текст якого переданий агентству УНІАН.

«Як голова Групи народних партій у Європейському парламенті я хотів би підкреслити, що ця справа – політично вмотивована і не відповідала навіть мінімальним європейським стандартам», - зазначається у коментарі.

Ж.ДОЛЬ засудив спосіб, у який проводився судовий процес над лідером української опозиції, а також сам судовий вирок Ю.ТИМОШЕНКО.

«Неприпустимо, що подання захисту Ю.ТИМОШЕНКО були відхилені без будь-яких пояснень», - підкреслив Ж.ДОЛЬ.

Він зазначив, що цей вирок підірвав довіру до української влади, і викрив зловживаннях владою з боку керівництва України.

«Сьогоднішній вирок може зробити лише більш захмареною майбутню співпрацю і контакти з нинішніми лідерами України», - наголосив лідер «народників» Європарламенту.