Євродрузі Тимошенко оголосили бойкот делегації з України

Група Європейської народної партії (ЄНП) у Комітеті регіонів Європейського союзу оголосила бойкот зустрічі з офіційною урядовою делегацією України.

Про це повідомив президент групи ЄНП у Комітеті регіонів ЄС Майкл Шнайдер, повідомляє офіційний сайт Тимошенко.

"Враховуючи вирок Печерського суду про ув’язнення Юлії Тимошенко на 7 років, група ЄНП в Комітеті регіонів сьогодні прийняла рішення про бойкот запланованої зустрічі високого рівня з українською делегації в рамках Днів відкритих дверей", - зазначив він.

За його словами, судовий вирок Тимошенко є шокуючим, звинувачення - політично вмотивованим, а судовий процес відбувався з чисельними порушеннями прав людини.

"Група ЄНП хоче дати ясний сигнал, що це неприйнятно, і що не повинно бути ніякої угоди про асоціацію з ЄС до тих пір, поки демократія і верховенство закону не відновлені", - підкреслив Шнайдер.

Група ЄНП у Комітеті регіонів наголошує, що український уряд "не поважає демократію та верховенство закону і безсоромно зловживає своїми повноваженнями для усунення політичних опонентів".

Водночас у заяві йдеться про необхідність продовжувати стосунки з місцевими та регіональними органами влади в Україні.

"Але чіткий сигнал засудження недемократичної, тоталітарної практики повинен бути направлений президенту Януковичу і його уряду", - наголошується у документі.

Українська правда