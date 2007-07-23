Партія регіонів і «Єдина Росія» в серпні виступлять із заявою

Партія регіонів і «Єдина Росія» в серпні виступлять зі спільною заявою про економічне співробітництво двох країн.

Як повідомляється на офіційному сайті партії «Єдина Росія», про це заявив голова політичної ради Партії регіонів, перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Москві між представниками двох партій.

«Ми обговорили ситуацію в наших країнах, перш за все, політичну. Крім того, обговорили аспекти економічного співробітництва. Оскільки «Єдина Росія» - правляча партія в Росії, представники Партії регіонів очолюють уряд в Україні, ми домовилися до з`їзду нашої партії підготувати спільну заяву, в якій ми змалюємо основні напрямки економічного співробітництва двох країн, де б наші партії могли взяти шефство над цими напрямками», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами “перш за все, йдеться про наукоємні економічні галузі - нанотехнології, їх застосування в машинобудуванні, в медицині для лікування ракових захворювань. «Є серйозні досягнення в Росії, є аналогічні досягнення в Україні. Це спільна участь у створенні суперкомп`ютера. Це спільна програма у галузі ракето-, літако-, суднобудування. Це напрямки, від яких залежить розвиток як України, так і Росії», - пояснив він.

М.АЗАРОВ також повідомив, що Партія регіонів запросила делегацію «Єдиної Росії» взяти участь у з`їзді Партії регіонів, який відбудеться 4 серпня в Києві. «Думаю, що ми братимемо участь у з`їзді «Єдиної Росії», - уточнив голова політради Партії регіонів.

У сьогоднішній зустрічі взяли участь заступник секретаря президії генеральної ради партії «Єдина Росія», голова Комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Костянтин КОСАЧОВ, член генеральної ради партії, депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН, член генеральної ради, голова Комітету Держдуми у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Андрій КОКОШИН, заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді п`ятого скликання Борис КОЛЕСНІКОВ.