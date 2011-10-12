Янукович звелів Клюєву не скупитися на олімпійців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає уряд у повному обсязі виділити кошти, необхідні для повноцінної підготовки українських спортсменів до літньої Олімпіади 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час зустрічі з українськими боксерами, які на чемпіонату світу завоювали чотири золотих і одну срібну медаль.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що на сьогодні українські спортсмени вже вибороли 180 ліцензій для участі в літніх олімпійських іграх 2012 року, які відбудуться у Лондоні.

Разом з тим, він закликав першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА активізувати підготовку українських спортсменів до цих змагань, зокрема, знайти виділити необхідне бюджетне фінансування.

«Ми не повинні відкладати все на останні дні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на наступний рік розрахункова сума фінансування підготовки до Олімпіади 2012 року становить близько 420 млн. грн., однак на сьогодні виділено лише близько половини цієї суми.

«Економити на цьому ми не повинні, тому що олімпійські бази й надалі слугуватимуть нашим спортсменам», - додав Президент.