Яценюк: ситуацію з Тимошенко ще можна виправити

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що влада вийде з мінімальними втратами із ситуації з вироком екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО, якщо у вівторок, 18 жовтня, будуть схвалені поправки опозиції щодо декриміналізації статті, за якою було засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на брифінгу.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що на сьогоднішній день відповідні поправки до президентського законопроекту щодо декриміналізації економічних злочинів, прийнятого у першому читанні, були внесені народним депутатом Сергієм ВЛАСЕНКОМ на розгляд профільного комітету.

Він висловив впевненість, що Ю.ТИМОШЕНКО буде звільнена і не буде виплачувати гроші «Нафтогазу».

«Цей так званий «вирок суду» буде скасований. Якщо він не буде скасований апеляційними чи касаційними інстанціями, то цей вирок суду буде скасовано Європейським судом з прав людини», - сказав А.ЯЦЕНЮК, додавши, що шанси, що Європейський суд з прав людини залишить в силі рішення Печерського суду, рівні нулю.

«Думаю, що чинному Президенту треба негайно прийняти рішення, як він буде виходити з ситуації, в яку загнали всю Україну, тому що зараз мова не про Президента, а про Україну в цілому», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що вперше за всю історію української незалежності, вперше після падіння Берлінської стіни, країни, які були по різні боки стіни, висловили спільну позицію по відношенню до української влади.

«Тому у вівторок, думаю, що в парламенті повинні бути розглянуті поправки, які опозицією спільно внесені до КПК, і стаття 365 повинна бути декриміналізована – це буде мужній крок, якщо Президент підпише цей закон в цей же день», - сказав він.

За його словами, це означає, що за таких умов влада вийде з мінімальними втратами, які можуть бути.

«Однак яке б рішення в цій ситуації не було, на репутації України неймовірна пляма, і немає такого політичного розчинника, який зможе змити цю пляму», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, в ході прес-конференції А.ЯЦЕНЮК висловив точку зору, що вчора з вуст майбутнього Президента Росії Володимира ПУТІНА щодо вироку Ю.ТИМОШЕНКО пролунала відверта погроза на адресу української влади.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН вчора заявив, що не розуміє, чому Ю.ТИМОШЕНКО визнано винною і їй винесено обвинувальний вирок. "Я не дуже розумію, за що їй дали ці сім років", - сказав В.ПУТІН. Він зазначив, що не бачив підстав засуджувати екс-прем`єра України за укладення газових контрактів.