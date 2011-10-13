Кличко: Українська влада отримає жорсткий урок

Прагнення до європейської інтеграції найбільше об’єднує українських громадян. Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО на зустрічі з американськими політологами, експертами та вченими, яка відбулася 12 жовтня у приміщенні Фонду Маршала у Вашингтоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами В.КЛИЧКА, поведінка української влади сьогодні не сумісна з бажанням України інтегруватися в Європу. «Якщо ми прагнемо тісно співпрацювати з Європейським Союзом, якщо хочемо, щоб нас вважали європейською країною, то поведінка української влади має кардинально змінитися. Ті дії, яка нам демонструє сьогодні чинна влада – неприпустимі не лише для представників Заходу, але й для самих українських громадян», – вважає В.КЛИЧКО.

Відповідаючи на запитання американських експертів, політик зазначив – 65% українців підтримують європейську інтеграцію. «Жодне інше питання не об’єднує українських громадян більше, аніж прагнення до євроінтеграції. Чому? Тому що українці поділяють демократичні цінності Європи та хочуть жити за чесними правилами», – сказав В.КЛИЧКО під час виступу у Фонді Маршалла.

Обговорюючи тему вироку, винесеного екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО, учасники зустрічі дійшли до спільної думки: рішення суду викликало справедливе міжнародне обурення та поставило під загрозу підписання Угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі.

«Українська влада отримає жорсткий урок: ЄС відстоює у рівній мірі як економічні інтереси, так і загальні цінності демократії, права людини та верховенство закону. Проте деякі українські політики вважають, що економічний інтерес переважить демократичні цінності та може бути використаний у переговорах з єврочиновниками як інструмент торгу, – сказав лідер партії «УДАР». – Але європейські політики більше не хочуть чути порожніх обіцянок, якими їх «годував» офіційний Київ упродовж останніх кількох тижнів. Знадобиться чимало часу, аби відновити довіру, втрачену завдяки рішенню у справі Ю.ТИМОШЕНКО».

«Для України європейський вибір – це не лише вибір союзника, у першу чергу – це вибір моделі розвитку країни у майбутньому. Саме від того, що ми оберемо сьогодні, залежатиме, в якій Україні житимуть наші діти завтра. Для партії «УДАР» та для мене особисто відповідь очевидна – у сильній, демократичній та європейській країні», – додав політик.

Нагадаємо, що лідер партії «УДАР» В.КЛИЧКО перебуває з чотириденним візитом у Сполучених Штатах Америки. 12 жовтня у Вашингтоні В.КЛИЧКО виступив у Фонді Маршалла США – інституті державної політики, зусилля якого спрямовані на поглиблення взаєморозуміння та співпраці між США і Європою. Також лідера партії «УДАР» виступав у Національному демократичному інституті та Міжнародному республіканському інституті, які представляють зовнішньополітичний курс Демократичної та Республіканської партій США відповідно.