У Батьківщині кажуть, що СБУ пізно ввечері намагалася допитати Тимошенко

В партії “Батьківщина” заявляють про незаконну спробу СБУ допитати лідера партії, екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”.

Зокрема, за їх даними, вчора пізно ввечері працівники СБУ намагалися незаконно, за відсутності адвокатів, допитати Ю.ТИМОШЕНКО. В “Батьківщині” заявили, що мають інформацію про те, що СБУ пробує реанімувати справу 15-річної давнини щодо ЄЕСУ.

“Це означає, що, усвідомлюючи необхідність під тиском світової та української громадськості закрити ганебну газову справу, що зганьбила Україну на весь світ, ЯНУКОВИЧ не збирається припиняти переслідування лідера опозиції. На його замовлення фабрикуватимуться нові, ще більш абсурдні справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, інших опозиціонерів, всіх інакомислячих, хто має сміливість демонструвати свою незгоду з диктатурою”, - йдеться в повідомленні.

В “Батьківщині” наголошують, що така антидемократична безвідповідальна політика загрожує не лише угодам з ЄС, не лише євроінтеграції, а самому існуванню України як держави і потребує зусиль не лише політичної опозиції, а консолідації всіх патріотів для спротиву “авторитарному режиму та звільненню України від кримінальної окупації кланом ЯНУКОВИЧА”.