Адвокат Лазаренка набрала води в рот

Український адвокат екс-прем’єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА Марина ДОВГОПОЛА до отримання офіційних документів не коментуватиме заяву слідчого СБУ про порушення проти її підзахисного кримінальної справи.

Про це вона заявила УНІАН.

«Я не буду ніякі надавати коментарі, поки не з’ясуємо ситуацію – не отримаємо документ, не вивчимо його. А слова коментувати не буду», - сказала М.ДОВГОПОЛА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО заявив, що стосовно колишніх прем’єр-міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО та П.ЛАЗАРЕНКА порушено кримінальну справу за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав він.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром П.ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Також І.ДЕРЕВ‘ЯНКО наголосив, що українське законодавство має важелі для реального притягнення до відповідальності колишнього прем’єра П.ЛАЗАРЕНКА.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

П.ЛАЗАРЕНКО з вересня 1995 року по травень 1996 року був першим віце-прем`єр-міністром, а з травня 1996-го по липень 1997-го - прем`єр-міністром України.

У лютому 1999 року Верховна Рада позбавила П.ЛАЗАРЕНКА депутатської недоторканності. Того місяця колишнього главу українського уряду затримали в аеропорту Нью-Йорка з паспортом громадянина Панами - за спробу незаконного в`їзду на територію США. Також влада США пред’явила П.ЛАЗАРЕНКУ ряд звинувачень, зокрема, у відмиванні грошей.

У серпні 2006 року суд у Сан-Франциско виніс вирок П.ЛАЗАРЕНКУ, засудивши його до 9 років тюремного ув`язнення і штрафу в сумі 10 млн. дол. Втім, П.ЛАЗАРЕНКО не згоден з цим вироком і продовжує доводити свою невинуватість.