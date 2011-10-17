У БЮТ - новий нардеп

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Юрія ГАНУЩАКА.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засідання Центральної виборчої комісії, що відбулося під головування Володимира ШАПОВАЛА.

Зазначається, що Ю.ГАНУЩАК, 1961 року народження, освіта вища, директор ТОВ «Хмельницька інформаційна мережа», проживає в місті Хмельницькому, безпартійний, включений до виборчого списку «Блоку Юлії Тимошенко» під № 179.

У ЦВК нагадали, що 6 жовтня 2011 року Верховна Рада України своєю постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Володимира Полохала, обраного 30 вересня 2007 року в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі від «Блоку Юлії Тимошенко», у зв’язку з його смертю.