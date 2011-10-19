Пшонка вважає, що адвокати тягнуть час у ще двох справах Тимошенко

Адвокати екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО затягують ознайомлення з кримінальними справами щодо використання «кіотських грошей» та придбання автомобілів швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Завершено розслідування і адвокати продовжують знайомитися з кримінальними справами по придбанню автомобілів швидкої допомоги і Кіотському протоколу. Але адвокати затягують ознайомлення по цих справах», - сказав генпрокурор, зауваживши при цьому, що адвокати екс-прем’єра, за їхніми словами, хочуть таким чином детальніше вивчити ці справи, хоча слідством їм надано для цього всі можливості. Інших кримінальних справ, де б була обвинуваченою ТИМОШЕНКО немає», - наголосив В.ПШОНКА.