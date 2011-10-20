У Криму знову затримали активістів "Фронту Змін"

У Сімферополі затримано двох активістів «Фронту Змін», які інформували громадян про всеукраїнську акцію «Україна проти Януковича!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, Тимофій ТИМОФЄЄВ і Володимир ПРОКОФ`ЄВ були затримані 19 жовтня близько 17.00. Вони були в наметі акції в районі Москільця на вул. Гагаріна. Їх відвезли у відділення міліції Залізничного району на вул. Павленка, 1.

Наразі затримані перебувають у відділенні, туди прибули керівники сімферопольського осередку партії та координатор акції в столиці Криму Сергій КОВАЛЬСЬКИЙ.

За даними прес-служби, представникам партії у відділі міліції повідомили, що до них надійшов дзвінок від заступника мера Сімферополя, який особисто дав вказівку негайно прибрати намет «Фронту Змін».

Як підкреслили в партії, це вже другий випадок затримання в Криму активістів «Фронту Змін». 17 жовтня в Керчі Ольгу СІМАКОВУ та Дениса ВОЇНОВА кілька годин протримали в місцевому РВВС. Лише після втручання керівництва осередку партії їх випустили. Проти керівника міського осередку було порушено адміністративну справу за статтею: «порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій». При тому, що органи місцевого самоврядування були у встановленому порядку повідомлені про проведення заходів у Керчі, а жодні збори, мітинги, вуличні походи або демонстрації не проводилися, наголосили у «Фронті Змін».

Лідер партії, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК направив до генпрокурора депутатське звернення з вимогою розібратися, чому були неправомірно затримані активісти «Фронту Змін» і вилучений намет.

Акція «Україна проти Януковича» була оголошена 12 жовтня. Вона розгорнута в усіх регіонах України. З початку акції зібрано близько 100 тис. підписів.