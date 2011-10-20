Рар: Рішення ЄС відкласти візит Януковича до Брюсселя «на руку Москві»

Рішення Євросоюзу відкласти візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя «на руку Москві». Таку думку висловив відомий німецький політолог, співробітник Німецької ради із зовнішньої політики Олександр РАР під час міжнародного круглого столу "Співпраця України-ЄС: боротьба з корупцією і роль ЗМІ", який пройшов 18 жовтня в Берліні. Про це повідомляють «Подробиці».

За його словами, "це недалекоглядна позиція, вона віддаляє Україну від Євросоюзу".

Лейтмотивом круглого столу стало обговорення справи Юлії ТИМОШЕНКО і рішення Єврокомісії відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

На думку депутатів-"регіоналів", Європа зайняла деструктивну позицію, відмовляючись слухати аргументи української сторони і готуючись закрити перед Києвом перспективу приєднання до ЄС. «У політиці тиск завжди контрпродуктивний, - заявив народний депутат України з фракції Партії регіонів Олег НАДОША. – Європа повинна відмовитися від подвійних стандартів у відносинах з Україною і навчитися вислуховувати наші аргументи».

У свою чергу, екс-заступник генпрокурора Микола ОБІХОД звернув увагу німецьких політиків на те, що колишній прем`єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО за рішенням американського суду відбуває покарання. «Адже він працював у тісному контакті з Юлією ТИМОШЕНКО, за якою тягнеться шлейф сумнівних справ...», - відзначив М.ОБІХОД.

У свою чергу, депутат Бундестагу Карл Георг ВЕЛЬМАН наголосив: "Емоції пройдуть, спори вляжуться. Україна дуже важлива для Європи, аби заморожувати наші відносини".

У заході також взяли участь представники адміністрацій Федерального канцлера і Федерального президента, Європейської Комісії, МЗС Німеччини, депутати Бундестагу, німецькі політики й експерти. Українську сторону представляли народні депутати від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО, Володимир ОЛЕЙНИК, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, колишній керівник СБУ Ігор СМЕШКО.

Як повідомляв УНІАН, на 20 жовтня планувався візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, де мала обговорюватися Угода про асоціацію і створення зони вільної торгівлі з ЄС. Але після винесення 11 жовтня 2011 року вироку Ю.ТИМОШЕНКО у вигляді 7 років позбавлення волі, лідери ЄС попередили, що візит можуть відмінити.

17 жовтня в інтерв`ю агентству Bloomberg Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Київ готовий перенести на пізніший термін підписання Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі, якщо європейські лідери будуть до цього не готові у зв`язку зі "справою ТИМОШЕНКО".

18 жовтня Єврокомісія заявила, що запланований на 20 жовтня візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відкладено на пізніший час, коли умови більше відповідатимуть для продовження переговорів щодо Угоди про асоціацію.