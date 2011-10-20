Москаля цікавить, де гроші, зібрані Катериною Ющенко на лікарню

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ направив звернення до Генеральної прокуратури України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.МОСКАЛЯ.

За його словами, Сім’я колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яка є засновником Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», ще в 2006 році розпочала збір коштів на Дитячу лікарню майбутнього. «У 2010 році було повідомлено, що фонд зібрав достатньо коштів для початку будівництва лікарні, - каже Г.МОСКАЛЬ. - Ще в 2009 для цього виділили ділянку в Голосіївському районі Києва неподалік від лікарні «Феофанія». Досі на ній нічого не побудовано. Куди поділися кошти благодійників та громадськості, так і не відомо».

Як наголошує Г.МОСКАЛЬ, «сьогодні в Україні порушується маса кримінальних справ за шахрайство та зловживання владою, однак збитки, завдані громадськості України, оцінити неможливо. Цікаво, чому на сьогодні так і не дана правова оцінка цьому факту?».

Народний депутат повідомив, що направив звернення до Генеральної прокурори України «з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва дитячої лікарні і встановити, куди ж таки поділися зібрані кошти».

Як повідомляв УНІАН, капсулу в фундамент Дитячої лікарні майбутнього було закладено 16 березня 2006 року на території клінічної лікарні «Феофанія» в Києві. Під час телемарафону «Дитяча лікарня майбутнього», який відбувся 17 грудня 2006 року, було зібрано понад 262 млн. грн. благодійної допомоги.

Водночас у фонді “Україна 3000” в квітні 2010 року заявили, що проект будівництва лікарні зіткнувся з багатьма формальними перешкодами. Зокрема, за словами голови правління фонду «Україна 3000» Олександра МАКСИМЧУКА, одержати дозволи для початку будівництва вдалося лише за 3 роки - необхідно було одержати 211 дозволів, що зайняло 1374 дні. При тому він підкреслював, що процес отримання дозвільної документації все ще не завершено.

Тоді ж О.МАКСИМЧУК повідомляв про те, що Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» розпочне другу кампанію зі збору коштів - зокрема, більш активно шукаючи ресурси за кордоном. Крім того, можна залучити інвесторів чи/та операторів, які управляли б лікарнею через створення державно-приватного партнерства, як це робиться у світі, або за процедурою концесії з чітко визначеними інтересами держави».