Опозиція вимагає зняти з порядку денного «антинародний» законопроект

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає негайно зняти з порядку денного сьогоднішнього засідання парламенту законопроект про гарантії держави щодо виконання судових рішень, ухвалення якого призведе до ліквідації пільг 16-ти категоріям громадян.

Про це заявив народний депутат Сергій ПАШИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Цей законопроект стоїть у порядку денному третім питанням.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вважає, що заяви голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і лідера фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА про те, що цей закон у такому вигляді не буде проголосований у залі, «черговою брехнею Партії регіонів, яка призведе до знищення найбільш незахищених верств населення».

Парламентська фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає терміново зняти цей законопроект з розгляду як антинародний і такий, що суперечить Конституції України та призведе до зубожіння 12 мільйонів громадян, на яких розповсюджуються соціальні пільги.

У фракції наголошують, що влада переслідуванням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відволікає увагу людей, запроваджуючи в країні разом з політичними ще й економічні репресії проти власних громадян.