Наливайченко: Світ має добре розрізняти режим і український народ

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у Вашингтоні зустрівся з представниками влади, а також неурядових організацій США, з якими обговорив політичну ситуацію в Україні, а також перспективи співпраці опозиційних сил і євроатлантичних партнерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», ці теми були у центрі уваги на переговорах В.НАЛИВАЙЧЕНКА у Комітеті у закордонних справах Сенату США.

Під час зустрічі В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив: «Головне завдання на сьогодні – зупинити політичні репресії і сповзання країни до авторитаризму. Дуже важливо, що в цих питаннях єдину, солідарну позицію займають українські опозиційні сили і євроатлантична демократична спільнота. Ми цінуємо принципову позицію членів Конгресу США задля звільнення політичних в’язнів, зокрема, Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА».

За його словами, «курс європейської інтеграції України – це курс не чиновників і владного режиму, а вибір і воля українських людей».

«Світ має добре розрізняти режим і народ. За п’ять останніх років ми впритул підійшли до політичної та економічної асоціації з ЄС. Влада перетворила це досягнення на свого заручника. Вихід один: сформувати ефективну національну опозицію, взяти участь у виборах і отримати парламентську більшість. Щоб захистити європейський вибір людей, нам потрібна підтримка ЄС і США без «втоми від України», з баченням стратегічної перспективи», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він висловив стурбованість утисками журналістів і засобів масової інформації в Україні та поінформував про дії «Нашої України» на захист регіональних медіа від адміністративного тиску влади, зокрема, у Харкові та Одесі.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підтримав надання допомоги від міжнародних структур та уряду США неурядовим організаціям в Україні, які діють на захист прав людини, європейської інтеграції та проведення чесних виборів.