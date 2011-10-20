Кличко у Європі та США неодноразово чув слово «санкції»

Будь-які санкції, котрі можуть бути застосовані з боку міжнародної спільноти у відповідь на переслідування опозиції в Україні, мають бути спрямовані виключно проти окремих політиків та чиновників, а не проти усієї держави.

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО в ефірі радіо «Ера-FM», відповідаючи на запитання про можливі санкції до України з боку Заходу.

«Нещодавно я повернувся із Західної Європи та США, де проводив робочі зустрічі з багатьма впливовими політиками. І від них мені неодноразово доводилося чути слово «санкції». Не секрет, що до такого механізму впливу на українську владу схиляються сьогодні численні міжнародні діячі та експерти. Однак я переконаний, що від введення таких санкцій не повинні постраждати прості громадяни України. Якщо і вводити санкції, то не для всіх українців, а для окремих політиків та чиновників – тих, хто винен у тому, що відбувається в країні», - сказав В.КЛИЧКО.

Політик зазначив, що він дуже не хоче, аби Україна опинилася в міжнародній ізоляції та рухалася шляхом Білорусі.

«Зрозуміло, що наші партнери за кордоном украй схвильовані тим, що Україна все далі відкочується від демократичних принципів. Адже на словах ми декларуємо одне, а робимо зовсім інше. Усім очевидно – якщо ми мріємо про європейські стандарти життя, то повинні жити за європейськими принципами та сповідувати європейські цінності», - підкреслив В.КЛИЧКО.

«Наш вибір – європейська інтеграція. Ми впевнені, що Україна належить до Європи географічно, історично та ментально. Але своїми діями по відношенню до опозиції українська влада віддаляє нас від Європи», - додав лідер партії «УДАР».