Кернес замахнувся на перспективу: ефект оцінять за 20 років

У Харкові створено експертну раду з підготовки Стратегії розвитку міста до 2030 року.

Як повідомили УНІАН у Харківській міськраді, на розширеному засіданні робочої групи з підготовки стратегії Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС сказав, що головна мета міста на перспективу - забезпечення його соціально-економічного зростання, підвищення якості життя городян, а також – розширення міжнародних зв`язків Харкова.

«Ми орієнтуємося на досвід провідних європейських міст, яким вдалося перетворити своє ім`я на синонім процвітання, комфорту і динамічного зростання», - заявив Г.КЕРНЕС.

На його думку, головним критерієм досягнення стратегічної мети залишається входження Харкова до 2030 року до рейтингу «Топ-100» міст світу.

Крім того, на засіданні робочої групи Харківська національна академія міського господарства була визначена базовим вищим навчальним закладом, який акумулюватиме науковий потенціал харківських вишів для розробки стратегії.

Також члени робочої групи запропонували проект технічного завдання з підготовки стратегії, в обговоренні якого можуть взяти участь всі харків`яни.