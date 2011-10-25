Із 30 жовтня по 2 листопада в Київському Палаці спорту пройде спеціалізована виставка-ярмарок «Світ хутра».

На виставці будуть представлені шуби з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика. Ви зможете побачити нові колекції – від класики до моделей за останнім "криком моди", здійснити покупку хутряних і шкіряних виробів за цінами виробників.

В одному місці зберуться найбільші хутряні компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутряні салони (магазини) Києва та інших міст України, а також представники зарубіжних компаній.

Наймодніші і найякісніші норкові шуби за розпродажними цінами, дублянки, пальто, шкіряні куртки, хутряні шапки і інші аксесуари з хутра і шкіри - із значними знижками.

Виставка працює з 11.00 до 19.00.

Вхід вільний.

Додаткова інформація за тел. (044) 531-98-69 на сайті Виставкової компанії "Вибір".