Бондарчук застерігає, що Харківські угоди можуть виявитися лише квіточками

Голова виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК наголошує, що заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що довгоочікувана угода про політичну асоціацію України з Європейським Союзом цього року може бути не підписана, означає, що влада готова відступити від стратегічного євроінтеграційного курсу України в обмін на здешевлення ціни російського газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», так він прокоментував намагання В.ЯНУКОВИЧА та його урядовців переконати українців, що причиною можливого зриву укладення угоди про асоціацію є надмірні вимоги європейської сторони.

С.БОНДАРЧУК переконаний, що реальною причиною можливого непідписання цієї угоди є не тільки бажання отримати дешевий російський газ, а неспроможність теперішньої влади запровадити європейські демократичні стандарти у сфері політики та економіки.

«Адже це означає припинення репресій проти опозиції, проведення чесних виборів, сприяння розвитку підприємництва, демонополізацію економіки, відсторонення олігархів від влади та високі соціальні стандарти життя українських громадян. А це все те, що кардинально відрізняється від політики теперішнього правлячого режиму», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

На його переконання, відмова В.ЯНУКОВИЧА від укладення угоди про асоціацію з ЄС стане більш нищівним ударом по національних інтересах України, ніж минулорічні Харківські угоди з Росією, які призвели до здачі частини української території в обмін на так звану газову знижку.

«Непідписання угоди про асоціацію з ЄС перекреслює перспективу наближення якості життя і добробуту українців до європейського рівня, якого можна досягнути лише через проведення в Україні реальних реформ, спрямованих на європейську модернізацію країни», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

Він нагадав, що більшість українців обирають європейський рівень зарплат і пенсій, медичного обслуговування, правової захищеності, свободи підприємництва, а не теперішні пострадянські злидні, свавілля чиновників та олігархів, які принижують людей. «Якщо ця влада провалить курс на євроінтеграцію, жодні авторитарні потуги її не врятують», - застеріг С.БОНДАРЧУК.