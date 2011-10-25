В Одесі відключили опозиційний телеканал

Сьогодні одеські кабельні оператори незаконно припинили трансляцію програм опозиційної телерадіокомпанії «Круг».

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора каналу Олесь ЯНЧУК.

«Причому один із трьох кабельних операторів, де раніше транслювалася ТРК «Круг», - зазначив О.ЯНЧУК, - вже почав трансляцію передач рекламного телеканалу з логотипом «КРТ». Раніше, посилаючись на технічні неполадки, відключили сигнал «Круга» від мережі розподільчої компанії ТОВ ЦТБ «Одеса» оператори «Чорне море» і «Бриз».

«Редакція ТРК «Круг» розцінює дії зі сторони близьких до мера Одеси власників ТОВ «ЦТБ Одеса» як навмисний саботаж, що має єдину мету, - догодити Одеському міському голові Олексію КОСТУСЄВУ, - йдеться в оприлюдненій заяві, - й відключити від ефіру єдиний у місті опозиційний телеканал «Круг», який правдиво висвітлює діяльність одеської влади та події, що відбуваються в місті».

Як зазначається в документі, «раніше міськрада на чолі з О.КОСТУСЄВИМ уже робила спроби виселити колектив ТРК “Круг” із займаного ним приміщення. Слідом за цим О.КОСТУСЄВ спробував розорити телекомпанію двома позовами по 100 тисяч гривень кожен, поданими ним до Приморського суду Одеси нібито на захист зганьбленої журналістами його ділової репутації, розгляд щодо яких продовжується. Проте, не досягнувши бажаного, влада здійснила спробу просто перервати мовлення «Круга». У цих діях ми вбачаємо виключно політичний мотив».

Редакція ТРК зазначає, що «спершу інженери ТОВ ЦТБ «Одеса» повідомили редакції «Круга», що у них «згорів модулятор, який розподіляє сигнал ТРК «Круг», і вони його намагаються полагодити. При цьому сигнали інших телеканалів розподілялися безперебійно. Про терміни усунення нібито поломки, що мала місце, співробітники ТОВ ЦТБ «Одеса» повідомляти навідріз відмовлялися, посилаючись на те, що це вирішує їх власник».

«Таким чином ТРК «Круг» примусово позбавили можливості мовлення згідно з наявною ліцензією, а жителів Одеси - можливості дивитися програми ТРК “Круг” у кабельних мережах зазначених операторів. І це при тому, що за цю послугу вони заплатили», - акцентують автори документа.

По суті ТОВ ЦТВ «Одеса» в односторонньому порядку припинила виконання взятих на себе перед каналом зобов'язань, при цьому, не відмовляючись своєчасно отримувати гроші, що надходять на розрахунковий рахунок від ТРК «Круг», що підтверджується відповідними платіжками, зазначає редакція ТРК «Круг».

Крім того, уточнюється в документі, «21 жовтня кабельний оператор ТОВ «Сана плюс», ТРК «Реноме», а також ТРК «Елан» письмово повідомили телекомпанію «Круг», що при подачі до Національної ради України з телебачення та радіомовлення заяви на переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги, цей державний орган нібито виключив ТРК «Круг» із їх програмної концепції». Редакція ТРК "Круг" звернулася до Нацради із телебачення та радіомовлення за поясненнями, і отримала відповідь, що в державному органі вперше чують про це.

Згідно з даними ТРК «Круг», «кабельний оператор ТОВ «Сана плюс», ТРК «Реноме» і ТРК «Елан» належить Олексію ПУШКАРЮ - батьку депутата Одеської міської ради від партії "Родина" Віталія ПУШКАРЯ. Останній і був включений до виборчого списку близької до КОСТУСЄВА партії "Родина" з метою впливу при необхідності на неугодні телеканали».

Редакція ТРК «Круг» звернулася до Президента України як гаранта Конституції з проханням «вжити невідкладні заходи щодо припинення кампанії зі згортання свободи слова, що проводиться Одеським міським головою».

Копії документа направлено генеральному прокурору, голові Антимонопольного комітету України, голові Одеської ОДА, голові Національної Спілки журналістів України, а також главам посольств США, Великої Британії та Франції в Україні.

Зв'язатися по телефону з директорами компаній – кабельних операторів, щоб уточнити мотиви відключення ТРК «Круг», кореспонденту УНІАН не вдається: прямі телефони їх не повідомляють або співробітники рекомендують дзвонити в період із 9.00 до 10.00.