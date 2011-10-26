Кличко хоче розпустити парламент, щоб депутати стали ближче до народу
00:13, 26 жовтня 2011Політика
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Політик спілкувався на речовому ринку
Партія “Український демократичний альянс за реформи” (УДАР) вимагає розпуску Верховної Ради, оскільки представники парламенту працюють на окремі фінансові групи, заявляє лідер партії Віталій КЛИЧКО.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Хмельницькому під час спілкування з підприємцями речових ринків він сказав, що в Україні усі реформи «спускаються з кабінетів без обговорення з народом».
«Дуже важливо, щоби політики частіше спілкувалися з людьми, відчували їхні проблеми. А потім, виходячи з цього, уже проводили реформи», - сказав він.
В.КЛИЧКО переконаний, що тільки через об’єднання можна змусити владу рахуватися з громадянами.
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