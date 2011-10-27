Опозиція блокуватиме трибуну ВР

Опозиція у Верховній Раді буде змушена заблокувати трибуну парламенту в разі спроб ухвалення закону про вибори без консультацій з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій ПІДГОРНИЙ у Луганську під час круглого столу з представниками Комітету опору диктатурі, присвяченого аналізу нового виборчого законодавства України.

За словами С.ПІДГОРНОГО, «протягувані» більшістю у Верховній Раді законопроекти Олександра ЛАВРИНОВИЧА і Олександра ЄФРЕМОВА є сирими і залишають без відповіді безліч питань, поправки від опозиції не враховуються, норми не змінюються. С.ПІДГОРНИЙ вважає, що «якщо буде проголосований законопроект О.ЛАВРИНОВИЧА чи О.ЄФРЕМОВА, це може спровокувати невизнання демократичними інститутами Європи результатів виборів 2012 року ще до їх старту».

Також депутат С.ПІДГОРНИЙ наголосив, що не можна змінювати виборче законодавство за рік до виборів. «Сьогодні головне не допустити включення машини для голосування, яку Партія регіонів вже підготувала для громадян України. Також необхідно, принаймні, зберегти низку норм, які діяли раніше у виборчому законодавстві. Краще тоді взагалі нічого не міняти, ніж приймати законопроекти ЄФРЕМОВА і ЛАВРИНОВИЧА», - сказав він.

С.ПІДГОРНИЙ відзначив, що Україна нині не є правовою державою.

«Сьогодні в нашій країні чиновники взяли за правило системно порушувати базові права громадян. Приймаються потрібні закони для додаткового збагачення чиновників, наприклад, блюзнірська пенсійна реформа, закон, пов`язаний з ліквідацією пільг тощо. Суди виносять злочинні рішення на догоду владі, а виконавча влада займається власним збагаченням», - заявив депутат від «БЮТ-Батьківщини».