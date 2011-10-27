Янукович хоче, щоб дітей усиновлювали українці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності вдосконалення в нашій державі роботи з усиновлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини Президент відзначив, що стурбований станом справ із соціальним захистом сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Потрібно вдосконалювати роботу, долати стереотипи у такій делікатній сфері, як усиновлення, краще інформувати громадян, ефективніше залучати до цієї благородної справи засоби масової інформації», - наголосив Президент. Він додав, що, на жаль, впродовж останніх двох років кількість дітей, усиновлених громадянами України, постійно зменшується.

«Ми повинні зробити все, щоб кожна дитина, позбавлена батьківської опіки, незалежно від віку та стану здоров’я, була усиновлена громадянами України та залишилась на Батьківщині», - переконаний глава держави.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, також потребує перегляду практика соціальної підтримки сім’ї. Йдеться, насамперед, про родини, які виховують дітей-інвалідів, або з інших причин потребують особливої державної підтримки.

На сьогодні вже врегульовано питання отримання такими сім’ями державної грошової допомоги, зазначив Президент. «На черзі – посилення психологічної та педагогічної підтримки цих сімей», - додав В.ЯНУКОВИЧ.