Томенко просить Пшонку «натиснути» на Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО дякує Генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ за підтримку і просить вплинути на Партію регіонів та її Голову Миколу АЗАРОВА, щоб забезпечити невідкладний розгляд у парламенті законопроекту про заборону реклами пива.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, так депутат прокоментував заяву В.ПШОНКИ про необхідність ухвалити норму про заборону реклами пива і слабоалкогольних напоїв.

«М.ТОМЕНКО назвав таке прагнення позитивним, однак зазначив, що поки що історія з розглядом такого законопроекту виглядає сумно», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, нагадує прес-служба, що Законопроект про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) (р.н. 1014-2) був зареєстрований народними депутатами М.ТОМЕНКОМ і Андрієм ШЕВЧЕНКОМ ще у квітні 2008 року. А у грудні 2010 року, під час його розгляду у Верховній Раді у першому читанні він не набрав необхідної кількості голосів і був направлений на доопрацювання, оскільки Партія регіонів його не підтримала.

М.ТОМЕНКО також нагадав, що він спільно з народним депутатом А.ШЕВЧЕНКОМ перереєстрували згаданий документ (Проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) (р.н. 9099), однак Партія регіонів і парламентська більшість виступають проти його розгляду.

Заступник голови ВР повідомив, що Законопроектом, зокрема, пропонується розповсюдити на рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, під якими випускається пиво та напої, що виготовляються на його основі, обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв і відповідних торгівельних марок; на годину (до 24.00) продовжити заборону на радіо і телебаченні реклами алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої; заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів із використанням знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

М.ТОМЕНКО вважає дуже позитивним те, що Генеральний прокурор заявив про необхідність прийняття Законопроекту щодо заборони реклами пива, однак тепер «ми просимо його тиснути на президента, прем’єр-міністра і Партію регіонів, щоби невідкладно розглянути цей законопроект», – йдеться у коментарі заступника голови ВР.