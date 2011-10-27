Попов ліквідував заборгованість із зарплат у «Київпастрансі»

Співробітники комунального підприємства «Київпастранс» отримали заробітну плату за серпень та вересень. Про це повідомляє прес-служба КМДА. За рахунок отриманої субвенції з Державного бюджету на компенсацію пільгового проїзду у розмірі 40 млн. грн., яку було виділено Урядом за ініціативи голови КМДА Олександра Попова, 26 жовтня комунальне підприємство «Київпастранс» повністю погасило заборгованість із виплати заробітної плати працівникам за серпень 2011 року. Також виплачено 98% заробітної плати за вересень 2011 року, залишок заробітної плати буде виплачено протягом наступних двох робочих днів.

Нагадаємо, перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті компенсуються з державного бюджету.