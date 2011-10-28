Держземагентство випустить брошуру про земельну реформу

Державне агентство земельних ресурсів України спільно з громадськими об’єднаннями фермерів та сільгоспвиробників, експертами аграрного ринку та юристами в рамках всеукраїнського громадського обговорення проекту Закону України «Про ринок земель» готує до друку інформаційну брошуру «Земельна реформа в Україні: 100 запитань та відповідей», яка буде розповсюджена серед селян та фермерів в усіх населених пунктах України. Про це сьогодні заявив голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО.

Як ідеться в повідомленні його прес-служби, переданому УНІАН, голова держагентства сказав, зокрема, таке: «Земельна реформа в Україні є яскравим прикладом максимального залучення широких верств населення до обговорення важливого проекту закону. Саме з цією метою в усі обласні управління земельних ресурсів був розісланий проект інформаційної брошури. Завданням фахівців агентства є збір в усіх регіонах України питань щодо основних пунктів законопроекту «Про ринок земель» та внесення пропозицій до інформаційних матеріалів, після чого планується їх публікування".

«Процес реформування земельних відносин в Україні, - цитує С.ТИМЧЕНКА його прес-служба, - триває вже понад двадцять років, і він не може тривати вічно. На сьогодні є два головних завдання: забезпечити можливість реалізації конституційного права власності громадян на землю та створити усі необхідні умови для не обезземелення українського селянина. Саме тому проведення якісної інформаційної кампанії з наданням максимально розширених відповідей на типові запитання селян та фермерів є одним із ключових завдань усіх органів державної влади. Водночас мені прикро, що на сьогодні більшість противників ринку землі так і не ознайомилися хоча б з основними положеннями законопроекту «Про ринок земель».

С.ТИМЧЕНКО також запросив журналістів “детально ознайомитися із законопроектом, долучитися до його громадського обговорення” та прийти на прес-конференцію за його участі, яка відбудеться в понеділок, 31 жовтня.