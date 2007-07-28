Луценко: Мороз шукає привід ще раз посидіти в кріслі голови

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ переслідує особисті цілі, скликаючи на 31 липня позачергову сесію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Луцьку, відповідаючи на питання журналістів.

«Позиція МОРОЗА направлена на особисті цілі. В кращому випадку - на цілі очолюваної ним партії, але аж ніяк на цілі українського суспільства», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він вислови переконання, що О.МОРОЗ «демонструє агонію, чіпляючись за крісло спікера ВР і шукаючи привід ще раз і ще раз посидіти в цьому омріяному кріслі».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що О.МОРОЗУ не вдасться зірвати дострокові парламентські вибори.

«Чесно кажучи, всерйоз не сприймаю всі ці дії, бо абсолютно зрозуміло всьому суспільству, для всього політикуму, незалежно від того, по які боки політичних барикад вони знаходяться, що вибори 30 вересня будуть, і цьому не завадять будь-які дії МОРОЗА і тієї компанії, яка хоче, можливо, ще раз провести сесію для прийняття чергових корупційних законів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Верховної Ради України повідомила, що 27 липня голова Верховної Ради України п’ятого скликання О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання.