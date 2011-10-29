Томенко хоче «подовжити життя» виборчим бюлетеням

Опозиція наполягатиме на фіксації у законі про вибори народних депутатів норми про обов`язкове зберігання 5 років всієї виборчої документації та бюлетенів.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

"Опозиція буде наполягати на тому, щоб закон містив норму про збереження бюлетенів і документів комісій протягом 5 років", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, це необхідно, аби люди, які працюють у виборчих комісіях, розуміли, що спроба використати моменти для фальсифікації виборів може закінчитися порушенням проти них кримінальних справ.

Як сказав М.ТОМЕНКО, надзвичайно важливим є сьогодні координувати дії опозиції з підготовки членів виборчих комісій. "Важливо не допустити, аби до виборчих комісій від опозиційних партій пройшли люди, які будуть підтримувати владу", - зазначив він.

Водночас віце-спікер зауважив, що з оптимізмом дивиться на майбутню виборчу кампанію. "Наші опоненти кажуть, що серед українців найбільше зрадників, і політичних у тому числі. Це неправда. Але наші політичні зрадники найкращі у світі, бо вони, працюючи у владі, інформують і будуть інформувати про можливі фальсифікації", - сказав М.ТОМЕНКО.