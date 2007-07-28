Луценко вкотре розкритикував уряд Януковича

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вчергове розкритикував уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед мешканцями м. Нововолинськ Волинської області, Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що “в Україні немає проблем з коштами, а є проблема з мафією, яка їх захопила”.

Він також заявив, що «уряд ЯНУКОВИЧА - це уряд брехні, який забув про свої обіцянки відразу після того, як прийшов до влади завдяки підкупу і зради окремих політичних сил у Верховній Раді».

Тому, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, «сьогодні ми мусимо використати шанс, який надав Президент, розпустивши ВР, і обрати ту владу, яка служитиме народу».

Він наголосив, що обравши до парламенту нових народних депутатів, їх необхідно «дресирувати як собаку Павлова: збрехав, зрадив – на пенсію».

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що українці мусять об’єднатися за спільну українську перспективу, для того, щоб «створити одну потужну демократичну силу, яка наведе порядок в українському домі».

Такою політичною силою Ю.ЛУЦЕНКО вважає блок “Наша Україна – Народна самооборона”.