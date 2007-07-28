Колесников: Ахметов не очолюватиме уряд
19:57, 28 липня 2007Політика
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...у Януковича рейтинг кращий за всіх
Народний депутат України, член президії політради Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ спростовує чутки про те, що після майбутніх парламентських виборів новий Кабінет міністрів у разі створення правлячої коаліції на чолі з Партією регіонів може очолити або він, або Ринат АХМЕТОВ. Про це Б.КОЛЕСНИКОВ заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, подібні чутки – це «підступи конкурентів, і не більш того».
«У нас все чудово. Наш лідер має найвищий національний рейтинг, і навіть сумарний рейтинг «помаранчевих» політиків не наближається до нього», - підсумував він.
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