Колесников: Ахметов не очолюватиме уряд

Народний депутат України, член президії політради Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ спростовує чутки про те, що після майбутніх парламентських виборів новий Кабінет міністрів у разі створення правлячої коаліції на чолі з Партією регіонів може очолити або він, або Ринат АХМЕТОВ. Про це Б.КОЛЕСНИКОВ заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, подібні чутки – це «підступи конкурентів, і не більш того».

«У нас все чудово. Наш лідер має найвищий національний рейтинг, і навіть сумарний рейтинг «помаранчевих» політиків не наближається до нього», - підсумував він.