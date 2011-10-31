Опозиція зібрала 105 підписів депутатів за розпуск ВР

Представники опозиції зібрали 105 підписів народних депутатів щодо дострокового розпуску Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він поінформував, що сьогодні у Верховній Раді буде зареєстровано проект постанови щодо проведення дострокових парламентських виборів. «Ми сьогодні цю постанову реєструємо. Там підписалися 105 депутатів від фракцій опозиційних, включаючи 10 чоловік від фракції НУ-НС», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він повідомив, що фракції опозиції наполягатимуть завтра першим питанням розглянути законопроекти щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу України зважаючи на резолюцію Європарламенту. «Якщо наша вимога не буде взята до уваги, то ми будемо ініціювати в областях збір підписів за розпуск парламенту і дострокових парламентських та президентських виборів», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.