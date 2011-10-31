Кабмін розщедрився: бюджетникам виділять ще 368 млн на зарплати

Сьогоднішнє рішення

До місцевих бюджетів додатково буде спрямовано 368 млн. 820,6 тис. грн. Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабінет міністрів. Уряд виділив кошти для забезпечення соціально-захищених видатків місцевих бюджетів. Гроші буде направлено на оплату праці працівників бюджетних установ для недопущення будь-якої заборгованості з цих виплат. Зокрема, кошти будуть витрачені на заробітну плату освітянам, лікарям, працівникам сфери культури, іншим категоріям бюджетників. Додаткові дотації вирівнювання з держбюджету отримають більшість обласних бюджетів. Серед найбільших фінансових вливань кошти для Івано-Франківської області - 31,3 млн. грн., Львівської – 32,7 млн. грн., Сумської - 24,8 млн. грн., Чернігівської - 122,9 млн. грн.

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