«Батьківщина»: ГПУ взяла в заручники дружину свідка у справі Лазаренка

Українська влада використовує Генеральну прокуратуру як інструмент «брудної пропаганди та злочинних дій по відношенню до опозиції».

Про це УНІАН заявили у прес-службі партії «Батьківщина», коментуючи останні виступи і заяви першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА.

«Так, в ефірі повністю контрольованого Адміністрацією Президента телеканалу «Інтер» КУЗЬМІН у «кращих» геббельсівських традиціях упродовж 2 годин без жодного опонента в студії поливав брудом головного політичного конкурента ЯНУКОВИЧА – Юлію ТИМОШЕНКО», - зазначили у «Батьківщині».

«КУЗЬМІН не лише рекламує сфальшовані ще за часів КУЧМИ справи 15-річної давнини, які ГПУ відновлює попри рішення Верховного Суду України про незаконність їхнього порушення. Він також активно ділиться мареннями про нібито існуючі рішення американських судів та іншою жахливою брехнею, повірити в яку українців примушують через масовану інформаційну пропаганду. В той же час, працівник Генпрокуратури переходить межу моральності та здорового глузду, прив’язуючи до своєї брехні і вбивство екс-депутата Євгена Щербаня», - наголошується у повідомленні.

«Батьківщина» заявляє, що влада «усвідомила банкрутство усіх попередніх звинувачень проти екс-прем’єра, і тому тепер для фальшування замовлених ЯНУКОВИЧЕМ абсурдних і аморальних справ ГПУ не гребує навіть терористично-бандитськими методами, зокрема, взяттям заручників, - щоб таки залишити головного конкурента ЯНУКОВИЧА за гратами».

«Йдеться не тільки про родичів і найближче оточення лідера опозиції, але і про громадян інших країн. Так, у вересні цього року в Києві під час підготовленої силовими структурами провокації була затримана громадянка США, дружина Петра КИРИЧЕНКА – одного з головних свідків у справі ЛАЗАРЕНКА. До сьогодні жінку утримують у Лук’янівському СІЗО, а представники силових структур упродовж цього часу шантажують її чоловіка», - заявили у партії «Батьківщина».

«Петру КИРИЧЕНКУ, теж громадянину США, в обмін на звільнення дружини пропонують дати неправдиві покази щодо Юлії ТИМОШЕНКО для фальшування найбільш цинічних, аморальних та безумних звинувачень», - повідомили у «Батьківщині».

«Маючи від ЯНУКОВИЧА замовлення на відкриття кричущих та шокуючих справ, але не маючи для цього жодних підстав - силові структури взялися фальшувати їх такими брудними нелюдськими методами, вдаючись до взяття заручників, шантажу і підкупу», - заявили у «Батьківщині».

Партія проінформувала Посольство США про те, що громадянку США використовують як заручницю для фабрикації абсурдних звинувачень проти Ю.ТИМОШЕНКО.