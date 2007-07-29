Луценко знає, як остудити гарячі голови провокаторів

Усі екс-начальники обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, яких звільнило з посад нинішнє керівництво МВС, зголосилися працювати в штабах блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” з метою не допустити фальсифікацій та провокацій на майбутніх парламентських виборах. Про це заявив сьогодні лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції в Івано-Франківську, повідомляє прес-служба блоку.

“Я думаю, це остудить гарячі голови провокаторів”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, “досвід цих професіоналів сприятиме стабільній та ефективній роботі в штабах”. Щодо можливих дій “провокаторів” він наголосив: “Ми будемо знати про всі їхні плани набагато раніше, ніж вони дійдуть до реалізації”.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що за той час, поки він очолював МВС, міліція, в тому числі, зазначені начальники облуправлінь, “належно оцінили подвійне збільшення зарплати і скасування команд “фас” та “стоп” проти будь-якого злочинця, під яким би прапором чи посадою він не ховався”.

Як повідомляв УНІАН, лідер “НУ – НС” перебуває на Івано-Франківщині в рамках всеукраїнського туру на підтримку блоку.