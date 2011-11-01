МЗС передало генконсулу Росії підручник української мови

Міністерство закордонних справ України передало генеральному консулу Росії у Сімферополі Володимиру АНДРЄЄВУ підручник української мови для російськомовних людей і російсько-український розмовник у відповідь на скарги генконсула щодо недостатньої присутності російської мови у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми відреагували на заяви генконсула Росії у Сімферополі єдиним можливим способом. Користуючись нагодою, ми придбали і передали через посла Російської Федерації в Україні для пана АНДРЄЄВА підручник української мови для російськомовних людей та російсько-український розмовник. Ми сподіваємося, що це допоможе пану АНДРЄЄВУ виконувати свої функції у Криму», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.АНДРЄЄВ в інтерв`ю «Севастопольской газете», розміщеному на сайті видання 27 жовтня, заявив, що «Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості». На думку дипломата, «ситуація щодо російської мови (у Криму) неприйнятна і штучно нав`язана». Як вважає В.АНДРЄЄВ, «в Криму російська мова має користуватися широкими правами, порівнянними з державним. Це потрібно переважній більшості тих, хто проживає тут. Це їхнє право та їхній інтерес. І це право й інтерес мають дотримуватися».

За словами генконсула, він «ніколи не чув жодного серйозного аргументу проти надання російській мові статусу другої державної мови. Немає такого аргументу. Це очевидне рішення, яке б зняло багато проблем».

Як вважає В.АНДРЄЄВ, «у Криму ситуація з російської мови якась неприродна, ненормальна», і навів аргументи: «Я ж дивлюся телевізор - в основному, там українська мова. В аптеку заходжу і намагаюся купити якісь ліки, тільки по пам`яті згадую, що це проти цього. А так нічого не розумію, хоча в українській мовній сфері я живу півтора роки і більшість загальних термінів розумію. Але не специфічних термінів». Подібне, на думку дипломата, може становити загрозу життю людей. «І це права людей, яких потрібно відстоювати! І я з жалем відзначаю, що Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості», - сказав В.АНДРЄЄВ.

Також генконсул РФ у Сімферополі вважає, що в Криму має бути не одна, а 10-15 шкіл із російською програмою навчання.