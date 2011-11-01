На Банковій кажуть, що газової війни з Росією не буде - 100%

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що газові переговори з Росією перебувають на фінальній стадії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.

«Тривають дуже-дуже складні переговори, але я мушу сказати, що вони знаходяться на фінальній стадії пропозицій», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він прогнозує суттєвий прогрес і позитивний результат для України. «Газової війни не буде. Це 100 відсотків», - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.

Відповідаючи на уточнююче запитання, що він розуміє під позитивним результатом, С.ЛЬОВОЧКІН сказав, що це зниження ціни на газ.

Водночас він не відповів на запитання, як Україна добиватиметься зниження цієї ціни, лише запевнив, що все буде відбуватися у національних інтересах України. «І це принципова позиція Президента», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.