«Беркут» відтіснив чорнобильців від входів до Верховної Ради

Бійцям спепідрозділу МВС «Беркут» вдалося відтіснити чорнобильців, які здійснили чергову спробу прорватися у будівлю парламенту, на декілька метрів від входів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, правоохоронці створили невеликий майданчик уздовж колонади будівлі.

При цьому мітингувальники вигукують на адресу правоохоронців, що справжній протест ті побачать через два дні, коли до Києва приїдуть представники афганських організацій.