Юристи «Нашої України»: слова Москаля є брехливими по суті

«Наша Україна» звинувачує народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ в брехні щодо кримінальної справи, пов’язаної з отруєнням кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.

Так юридична служба «Нашої України» прокоментувала звернення депутата Г.МОСКАЛЯ до Генпрокуратури, повідомляє прес-служба партії.

«Слова народного депутата Г.МОСКАЛЯ є брехливими по суті, а по формі є тиском на потерпілого у справі про отруєння кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА. Такі заяви, зроблені в цинічний спосіб, є нічим іншим, як використанням замаху на вбивство у політичних цілях», - наголошують в партії.

«В.ЮЩЕНКО продовжує співпрацю зі слідчими Генеральної прокуратури у справі, і як потерпілий наполягав і наполягатиме на безумовному виконанні передбачених законодавством України процедур і дотриманні та захисті його прав як потерпілого у справі», - йдеться у повідомленні.

Юридична служби «Нашої України» нагадує, що жодна політична брехня не може відволікти увагу суспільства від того, що попередні неправдиві заяви народного депутата Г.МОСКАЛЯ вже оскаржені у суді, який має визнати інформацію, розповсюджену ним, недостовірною та такою, що не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.МОСКАЛЬ направив генпрокурору Віктору ПШОНЦІ депутатське звернення з проханням порушити проти екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА кримінальну справу за ч.2 статі 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

“Як відомо, Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, яка була створена в 2009р., встановлено, що ніякого отруєння В.ЮЩЕНКА не було – за таке рішення проголосували всі члени ТСК. А тому я прошу витребувати з Верховної Ради всі матеріали, напрацьовані Тимчасовою слідчою комісією, і приєднати їх до кримінальної справи”, - відзначає парламентарій.

“Небажання В.ЮЩЕНКА з’являтися до Генпрокуратури й здати зразки крові для експертного дослідження прямо суперечить Кримінально-процесуальному кодексу, який, до того ж, не передбачає проведення з потерпілим будь-яких переговорів щодо його бажання чи небажання проводити слідчі дії”, - стверджує народний депутат.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був доправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня цього року В.ЮЩЕНКА викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.

11 квітня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що у матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння у 2004 р. тодішнього кандидата у президенти України В.ЮЩЕНКА, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.

11 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через імовірність необ’єктивних результатів в українській лабораторії.