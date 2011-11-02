Огорожу біля Верховної Ради відновили

Комунальні служби відновили огорожу біля будинку Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на сьогоднішній ранок огорожу, котру було пошкоджено напередодні під час акції протесту, відновлено.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 листопада, чорнобильці, які протестували під парламентом проти скасування пільг, зламали паркан і прорвалися під стіни Верховної Ради.