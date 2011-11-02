Литвин закликає Азарова не давати козирів опозиції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить Кабінет міністрів підвищити якість законопроектів, які передаються на розгляд до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав, виступаючи на розширеному засіданні уряду сьогодні.

Він зауважив, що якість деяких законопроектів дуже низька. «Це посилює позиції опозиції і пригнічено впливає на депутатів від більшості, коли потрібно ліпити те, що в ряді випадків не ліпиться», - сказав спікер.

Він також виступив за посилення координації роботи між парламентом та Кабінетом міністрів, а також міністерствами та відомствами.

Він зауважив, що дуже багато законопроектів, які передаються на розгляд парламенту, стосуються змін до різних статей одного і того ж самого закону. Зі свого боку, за словами В.ЛИТВИНА, парламент робить все можливе, щоб ухвалити президентські та урядові документи. Так, з 57 законів, визначених Президентом та урядом як невідкладні, прийнято 50. Він зауважив, що інколи, розуміючи важливість законопроекту, більшість наражається на критику, ухвалюючи в першому читанні законопроект в день його внесення. При цьому він в чергове попросив міністрів приходити на засідання парламенту, коли розглядаються їхні законопроекти, оскільки, за словами В.ЛИТВИНА, дуже важко переконувати депутатів підтримати той чи інший закон, коли немає грунтовного пояснення.