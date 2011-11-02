Азаров роздав кожній свашці по ковбасці

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ критикує низку міністерств і відомств за гальмування процесу проведення реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ М.АЗАРОВ висловив критику, зокрема, щодо роботи Мін’юсту, Мінрегіонбуду, Мінохоронздоров`я і Держагентства з інвестицій і управління національними проектами.

М.АЗАРОВ наголосив, що, незважаючи на заяви представників міністерств і відомств про високу якість робіт, що проводяться, реальна ситуація демонструє протилежне.

«Послухавши виступи (на сьогоднішньому засіданні - УНІАН), ми чуємо, що все добре і все нормально. Проте люди так не думають, на превеликий жаль. І ті реформи, які ми реалізовуємо, поки що дуже поволі впливають на поліпшення життя людей», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що проведення реформ - це не тільки і не стільки розробки необхідних документів, а й їх реалізація.

«Саме тут (з реалізацією – УНІАН) у нас йде справа не кращим чином», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив критику на адресу Мін’юсту через те, що дотепер не працює механізм реєстрації підприємців за допомогою електронної пошти.

«На середину жовтня надійшло лише 11 заявок (від підприємців – УНІАН). А зареєстровано тільки одного підприємця. Було б смішно, якщо б не було так сумно. А причина у чому? Відсутність в Україні єдиних форматів електронного цифрового підпису. Чому їх немає? Та тому, що Мін’юст ще у травні скасував наказ про формат підпису і не запропонував нічого натомість», - сказав М.АЗАРОВ.

Також М.АЗАРОВ розкритикував роботу місцевих органів виконавчої влади за те, що вони протягом року не забезпечили умови для реалізації закону про регулювання містобудівної діяльності.

«Де ж активна позиція Мінрегінбуду, міністра БЛИЗНЮКА? Саме його міністерство має бути локомотивом цієї реформи… За деякими напрямами завдання виконуються зазвичай формально. Як наслідок, результат незначний і не відповідає поставленій меті», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він розкритикував Міністерство охорони здоров`я за відсутність медичних стандартів надання первинної медичної допомоги.

«Міністр охорони здоров`я видає наказ, в якому лише визначає теми для розробки стандартів», - сказав М.АЗАРОВ.

Також критика прозвучала з приводу закриття медичних установ.

«Особливо хворобливо відгукуються (люди – УНІАН), коли без урахування думки людей і без узгодження з громадами закриваються лікарні і амбулаторії. Рік закінчується, а в лікарнях і поліклініках немає вакцин і лікарських препаратів… Вакцина проти туберкульозу дотепер проходить контроль якості. Тим часом данської гуманітарної вакцини вистачить максимум на 2 місяці», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що немає жодних гарантій, що результати експертизи дадуть позитивні результати.

«До речі, що (буде), якщо дослідження, які зараз проводяться, покажуть, що російські вакцини не придатні для використання у нас? Що, тоді попелом голову посипатимемо?», - сказав прем`єр.

«До речі, Олександре Володимировичу, п`ять місяців термін перебування вас на посаді більш ніж достатній, щоб у своїй сфері навести лад, - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до міністра охорони здоров`я О.АНІЩЕНКА. – Дожили до того, що Президент змушений публічно оголосити догану члену Кабінету міністрів. Це взагалі для Кабінету міністрів НП».

Також М.АЗАРОВ критично поставився до виступу глави Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислава КАСЬКІВА, в якому було повідомлено про залучення 500 млн. дол.

«З 500 млн., до речі, майже 400 млн. - це китайські інвестиції, про які Президент домовився ще рік тому, а решту 100 млн., - не знаю куди і що. А що таке 100 млн. для роботи агентства?», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що якщо говорити про реалізацію національного плану дій, то з 30 заходів держагентство виконало лише 7. Дотепер, відзначив М.АЗАРОВ, не розроблено законопроект про національні проекти, хоча документ мав бути ще у квітні.

При цьому прем`єр підкреслив, що завжди готовий надати допомоги і підтримку у розв’язанні необхідних питань.

«Що заважає і хто заважає? Двері мої відкриті, будь ласка», - сказав М.АЗАРОВ.